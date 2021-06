Der Stadtwald in Lindenthal ist Teil des Äußeren Grüngürtels. Erstmalig angelegt wurde der Wald 1895 auf dem Gut der Kitschburg. Nach und nach wurde das Gelände um mehrere Grünanlagen erweitert. Leider verbannt Köln Fahrzeuge von Besuchern irgendwo an den Stadtrand, wer kein Pickerl hat, der zahlt, also kein Besuch im Stadwald Kölns! Vorsicht 80 Euro Strafe!