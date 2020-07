machdichSCHLAU

Der hübsch gelegene urige Heurige an der Wand des Lainzer Tiergartens im 13. Bezirk hat wohl auch schon bessere Zeiten gesehen. Jedenfalls die Gäste dort, früher war die Aussicht über Wien besser, der Service ebenso und wohl auch die Preise. Mozart und Meisel war eine Fernsehserie des Österreichischen Rundfunks. 1985 entstanden sechs Folgen à 45 Minuten, die Regie führte Peter Hajek. Gedreht wurde eben in der Wildsau und in der Folge war es ein “In”Heuriger. Seither hat sich viel verändert, leider. Wenig freundlich ist die Bedienung, respektive der Buffetausschank, das zeigt sich ja auch im reduzierten Sitzangebot. Wohl haben viele diese Erfahrung gemacht und es kommen eben weniger. Vielleicht findet sich ja mal wieder ein aktiver Pächter?