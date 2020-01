machdichSCHLAU

Industrie und Natur, Business und Freizeit gehen in Steyr eine geglückte Verbindung ein. Das perfekte Rezept zur Kultur des Alltags setzt mit Konzerten und Festivals außergewöhnliche Höhepunkte. Der historische Kern von Steyr bildet die Kulisse für das rege Kulturleben der Stadt. Das ganze Jahr werden Ausstellungen und Veranstaltungen auf hohem Niveau geboten. Spezialitäten in Haubenqualität runden den Kunst- und Kulturgenuss ab. Late-Night-Shopping und die Steyer Beisl-Szene sorgen für geselligen Ausklang. In Steyr am Nationalpark ist das ganze Leben Kultur.