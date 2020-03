machdichSCHLAU

Während in den ländlichen Gebieten Österreichs etwa ein Drittel der Haushalte von Familien mit Kindern bewohnt sind, leben in Wien mehr Singles und Paare ohne KInder. Nur etwa 20 % der Haushalte sind sogenannte Kernfamilien. Fast 400 000 Singles wohnen in Wien, im Rest von Österreich immerhin weit über doppelt soviele. Die Scheidungsrate sinkt wieder, die Anzahl unehelicher Kinder nimmt zu und Ehen werden offenbar später und überdachter geschlossen!

Bei den nächsten Wahlen, welche Partei nimmt darauf Rücksicht?