machdichSCHLAU

Das Franz Marc Museum besitzt eine große Anzahl der seltenen druckgraphischen Blätter Franz Marcs und die Druckstöcke seiner Holzschnitte, die anschaulich deren technische Komplexität zeigen und gleichzeitig einen sehr skulpturalen Charakter haben. Die Präsentation des fast vollständigen graphischen Werks von Franz Marc wird in dieser Ausstellung durch eine Auswahl anderer Künstler ergänzt. Franz Marc Museum, Franz Marc Park 8-10, 82431 Kochel am See, jetzt im Internet! Foto anklicken!