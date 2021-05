Es ist wieder soweit, die lange Nacht der Kirchen steht vor der Tür: 28. Mai. Wichtig zu wissen, dass es in allen Bezirken Veranstaltungen gibt und nicht nur in katholischen Kirchen! Und auch die tschechischen Diözesen machen mit. Eine Möglichkeit also zu erleben,warum die Kirchen wertvoll für unsere Kultur sind!