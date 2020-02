machdichSCHLAU

Leider nein, es haben manche die Meinung Reisen habe nichts mit Politik zu tun. Das ist falsch. Wenn der Diktator Journalisten, auch Österreicher ohne Gerichtsbeschluss inhaftiert, in Syrien einmarschiert und so Zehntausende Flüchtlinge verursacht! Wie kann man dahin reisen, um in der Sonne zu liegen? Können Österreicher in der Türkei noch sicher urlauben oder kommt der wahlwerbende Erdogan auf die Idee des Kidnappings, wie ja schon bei Deutschen mal gemacht? Ja auch mehrere Österreicher wurden von Türken inhaftiert.