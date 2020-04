Vor 27 Jahren wurde der legendäre Wiener Bürgermeister Helmut Zilk Opfer einer Briefbombe von Franz Fuchs. Es war zur Blütezeit eines freiheitlichen Politikers in Kärnten. Die erste Bombe explodierte in Händen des damaligen Pfarrers von Hartberg August Janisch. Dieser lebt heute als Zisterzienser im Stift Rein und engagiert sich für die Restaurierung der Kirche in Rein.