machdichSCHLAU

Dagegen sind die Abgeordneten dieser Partei, immer wenn es nach dem “Gießkannen”-Prinzip ( wie der “Sozial”-Sprecher der Neos meint ) Erhöhungen gibt, gestern etwa gegen die kurzzeitige Erhöhung der Notstandshilfe bis zum Sommer, aber auch gegen die Erhöhung der Mindestpensionen gleich um 3,5 Prozent, im letzten und vorletzten Jahr. Aber auch Verlängerung der Kurzarbeit bis Sommer sei nicht gerecht und erst recht die Gratismasken zu Anfang des Jahres für Ältere. Klar, nachvollziehbar und gerecht gibt sich die Partei, dafür will man veraltete Muster von sozialen Aufgaben des Staates über Bord werfen Also nicht mehr Geld für Notstandshilfe-Bezieher, Pensionen nur soviel wie eingezahlt wurde und Rausschmiss in der Coronakrise statt Kurzarbeitsmodell. Es empfiehlt sich das Parteiprogramm genau zu lesen und das Abstimmungsverhalten dieser Partei zu beobachten, ehe man ein Kreuzerl auf dem Stimmzettel macht!