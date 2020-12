Weltweit gedenkt man der rund 36,9 Millionen von HIV betroffener oder an Aids erkrankter Menschen und erinnerte, dass die Übertragung durch ungeschützten Geschlechtsverkehr an Männer und Frauen passiert. Das einzige Mittel dagegen: Benutzung von Kondomen!Die Übertragung durch direkten Blutkontakt, also mittels gebrauchter Spritzen ist auch zu beachten und durch äußerste Hygiene diesbezüglich zu vermeiden.