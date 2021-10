machdichSCHLAU

Unter diesem Titel schrieb der Wiener Weihbischof Grätzl seine Eindrücke zur Verwirklichung des 2. Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965) nieder und schildert treffend die Situation nach 40 Jahren. Inzwischen sind 52 Jahre ins Land gezogen; Papst Franziskus setzt erneut zum Sprung an. Es wurde seine Umfrage zu Familie und Sexualität auch von vielen Bischöfen ins Internet gestellt, von manchen auch Fragebogen verteilt. Da stellen sich Kritiker schon die Frage, ob man Franziskus nicht vielleicht im Sprung hemmen will? So fragt etwa Pfarrer Schüller und das mit Recht!