Es scheint, als gäbe es nichts, was die Montrealer nicht zelebrieren: Bier, Bücher, Musik, Lachen, in Montreal wird es gefeiert. Von „Just for Laughs“, dem „Blue Metropolis“ bis hin zum „Mondial de la Biere“… kein Wunder, dass Montreal als Festivalstadt bezeichnet wird. Das Internationale Jazz Festival findet im nächsten Jahr vom 26. Juni bis 6. Juli statt