machdichSCHLAU

Wenig bekannt ist, dass der schweizer Schriftsteller, Max Rudolf Frisch, geboren in Zürich am 15. Mai 1911, auch Architekt war. Aus der Schulzeit ist er mit Theaterstücken wie “Biedermann und die Brandstifter” wohl bekannt. Er war aber auch Architekt und als er im August 1943 erfährt, dass er den Bewerb zum Bau des städtischen Freibads in Zürich-Albisrieden gewonnen hat, war vom “Schriftstellern” noch keine Rede. Das Bad mit herrlichem Blick auf den Uetliberg sollte bei einem Zürichbesuch aufs Besuchsprogramm!