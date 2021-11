machdichSCHLAU

Die Schloßführerin erzählt, dass nur 5 Putzkräfte das ganze Schloss sauberhalten. Kaum zu glauben, dass die Räume des Schlosses Thurn und Taxis in Regensburg nur von so wenigen Putzfrauen saubergehalten werden können. Wo doch täglich hunderte Besucher durchschlatschen. Sie sollten demnächst auch unter den Besuchern von Schloss St. Emmeram sein. So ist eigentlich der korrekte Name, denn es war ursprünglich ein Kloster.