machdichSCHLAU

Für manche Anrainer ist das Glockengeläute störend, das Gericht muss jetzt entscheiden! Der Mariä-Empfängnis-Dom ist die nach Fassungsvermögen größte, nicht aber höchste Kirche Österreichs. Die ursprünglich geplante Höhe wurde angeblich nicht gebaut, da in Österreich-Ungarn kein Gebäude höher sein durfte als der Südturm des Stephansdomes in Wien. Mit 134,8 m ist der Turm des Mariä-Empfängnis-Domes in Linz um rund zwei Meter niedriger als der des Stephansdomes. Der Außenbau ist 130 m lang, die Hauptfirsthöhe beträgt außen 44 Meter, die Breite des Langschiffs 27,5 m, die des Mittelschiffs 13,5 m und die des Querschiffs 60 m. Die Grundfläche beträgt 5.170 m², die gedeckte Dachfläche 7.120 m².