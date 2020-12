machdichSCHLAU

In der berühmten Stadt des Bieres ist ein Besuch der Brauerei Plzeňský Prazdroj für jeden Touristen ein Muss, wenn man noch keine anderen Brauereien besucht hat. Das weltberühmte helle Lagerbier Pilsner Urquell wird seit 1842 in Pilsen gebraut. Der historisch erste Sud Bier wurde im Bürgerlichen Brauhaus am 5. Oktober 1842 gebraut. Damals entstand das besondere helle untergärige Lagerbier Pilsner Urquell.

Die Besichtigung der Brauerei beginnt im Besucherzentrum. Die Führung vermittelt die Geschichte der Legende Pilsner Urquell und gleichzeitig auch die moderne Bierherstellung unter amerikanischer Eigentümerschaft. Besichtigt wird unter anderem eine der modernsten Abfüllanlagen in Europa und ein historisches und modernes Sudhaus.