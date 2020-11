machdichSCHLAU

Pilsen war 2015 Kulturhauptstadt, dabei handelt es sich um ein Projekt der Europäischen Union, eine Art Olympiade der Kultur. Die Früchte kommen den Bürgern der Städte und Regionen nicht nur in dem betreffenden Jahr zugute, sondern vor allem in den Jahren und Jahrzehnten danach. So wurde vor 4 Jahren begonnen das noch vorhandene Erbe von Adolf Loos zu organisieren und sind tatsächlich nun einige seiner Interieurs in Pilsen zu besuchen!