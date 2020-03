machdichSCHLAU

Offenbar handelt sich um eine Privatinitiative, welche die lange und reiche Tradition der Stadt im Bereich Marionetten, Puppen und Kindertheater wiederspiegelt. Dieses Museum am Platz der Republik ist ein Highlight der Stadt und macht den Besuch Pilsens erst wertvoll. Das Museum ist interaktiv und regt das Spielen und Mitspielen an. Etwa 300 Puppen gibt es zu sehen, manche fast 200 Jahre alt. Etwas, was man gesehen haben sollte.