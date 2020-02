machdichSCHLAU

Die Grüne Zitadelle ist ein von Friedensreich Hundertwasser entworfenes Gebäude in Magdeburg. Fertiggestellt wurde es im Jahr 2005. Es handelt sich dabei um das letzte Projekt, an dem Hundertwasser vor seinem Tod gearbeitet hat. Mit der Hundertwasserschule in der Lutherstadt Wittenberg hat er ein weiteres Gebäude in Sachsen-Anhalt künstlerisch gestaltet. Das Haus befindet sich in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Domplatzes und des Landtags. Interessant ist die öffentliche Begehbarkeit des Komplexes, im Gegensatz etwa zu Wien. Der Bau war nicht unumstritten, da die Kosten etwa 27 Millionen Euro waren. Klick aufs Foto!