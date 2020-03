machdichSCHLAU

Am 20. März feiern die Perser das wichtigste Fest aus vorislamischer Zeit: Das Neujahrsfest „Norus“ läutet nach islamischer Zeitrechnung das Jahr 1397 ein. In Persien und den umliegenden Staaten hat das damals das neue Jahr begonnen! Heute am Abend des Jahresendes hat man mindestens 7 Dinge mit “S” als Anfangsbuchstaben im Persischen am Festtagstisch zu haben. Man isst Fisch, harte Eier, Äpfel, Pudding, Knoblauch gegen das Böse,…