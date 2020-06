machdichSCHLAU

Am 4. Juni jährt sich wieder das Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking, dort unterdrückt China jegliche Form öffentlichen Gedenkens daran. Schon im Vorfeld wurden Aktivisten der Demokratiebewegung unter Hausarrest gestellt oder zu Urlaubsaufenthalten auf dem Land gezwungen. Auf dem Tiananmen-Platz selbst wurde die Polizeipräsenz verstärkt. Nur Hongkong widersetzt sich: Dort versammeln sich jedes Jahr Zehntausende, um an die Toten zu erinnern. Die Familien der Opfer fordern erneut eine Aufarbeitung der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989.