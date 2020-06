machdichSCHLAU

Früher gabs in Schärding noch 14 Brauereien, in diesem Jahrhundert nur mehr zwei. Während die Kapsreiter Bierbrauerei stetig abwirtschaftete hat sich Baumgartner Bräu als Nahversorger im Großraum Schärding etabliert, laufend modernisiert und produziert etwa 100 000 Hektoliter Bier mit nur 5 Mitarbeitern. Die Geschichte der Brauerei und eine Probeverkostung in der Brau-Apotheke sollte man sich nicht entgehen lassen. Führungen immer gegen Voranmeldung und Infos mit Klick auf das Foto!