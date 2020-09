machdichSCHLAU

Das Rathaus am Hauptplatz ist der ganze Stolz der Stadt. 1903 besuchte Kaiser Franz Josef die Stadt am Inn und winkte gnädig vom Balkon. Es gibt aber noch viel mehr in Braunau zu bestaunen. Wir berichteten letzten Sommer darüber. Das Geburts-haus Hitlers wurde enteignet, ein Dokumentations-zentrum ist geplant, das Haus auf den ursprüng-lichen Stand, – es waren vor etwa 170 Jahren ja zwei aneinanderliegende Häuser – gebracht.