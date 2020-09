machdichSCHLAU

Die Glockengießerwerkstatt aus der Zeit um 1385 ist im Originalzustand erhalten. Das beachtenswerteste in diesem architektonisch interessanten Handwerkerhaus, ist die im Originalzustand erhaltene Glockengießerwerkstatt. Im Erdgeschoss bewundert man eine original eingerichtete Backstube, wie sie bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in Braunauer Bäckereien in Gebrauch war. Besuchenswert in dieser “Kleinen Historischen Stadt” am Inn! Eine Sammlung von Fassbinderwerkzeugen mit zahlreichen Beispielen von Erzeugnissen dieses fast schon ausgestorbenen Handwerks ist zusammen mit einer Sammlung von alten Waagen und Gewichten in einem kleineren ebenerdigen Raum zu besichtigen.