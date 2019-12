machdichSCHLAU

Der Tag der Menschenrechte wird am 10. Dezember begangen und ist der Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. In Nürnberg findet man ein Outdoor Mahnmal, welches an die Grundrechte der Menschen mittels prägnanter Sätze an den Säulen erinnert! Die Anlage erstreckt sich über die gesamte Länge der Kartäusergasse, zwischen Kornmarkt und Frauentormauer.