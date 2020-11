machdichSCHLAU

Vor 40 Jahren wurde John Lennon ermordet: Es war kurz vor 23.00 Uhr, als John Lennon am 8. Dezember 1980 das bekannte New Yorker Dakota Building betreten wollte und erschossen wurde von einem Fan, der kein Autogramm bekommen konnte.

Am 8. 12. 1881 ging das Wiener Ringtheater in Flammen auf, 500 Theaterbesucher starben bei der Katastrophe. Bei dem Totengedenken waren hunderttausende Wiener am Zentralfriedhof.

Am 8. Dezember vor 155 Jahren wurde der finnische Komponist Jan Sibelius in Helsinki geboren. Er studierte auch ein Jahr in Wien!

Vor 65 Jahren ebenfalls am 8. 12. wurde das Sternenbanner, die Europaflagge, damals noch mit 12 Sternen gekürt. Nach langen Diskussionen, aber die kennen wir ja auch heute noch, die langen Diskussionen der Europäischen Union.