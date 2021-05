machdichSCHLAU

Es ist abzuraten nach Nordafrika zu reisen, in den nahen Osten und in arabische Länder, aber auch die Türkei birgt viele Risken für Urlauber. Wohin also? Die Nähe hat eben auch seine Qualität: Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal sind auch noch im Herbst geeignete Badedestinationen. Insgesamt zehn Länder gelten als extrem gefährlich: In sie sollte tunlichst überhaupt nicht gereist werden. Dazu zählen Syrien, der Jemen, Libyen, Irak, Afghanistan, Zentralafrika, Somalia und die Demokratische Republik Kongo. Neben diesen alten Bekannten sind nun auch Burundi und Nordkorea mit dabei. Größtes Sicherheitsrisiko ist neben der Flüchtlingskrise der IS-Terrorismus.