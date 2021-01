machdichSCHLAU

Andreas Salcher und Johannes Huber, zwei durchaus in der Realität wirkende Wissenschafter, erfinden einen Zukunftsroman bezüglich Vorgänge in der katholischen Kirche in den nächsten zehn Jahren. Das stellenweise wie ein Krimi wirkende Buch beruht auf dem Wunsch der sinnvollen Ver- änderung der katholischen Kirche hinein ins neue Jahrtausend, nachdem es seit 40 Jahren zu einem Stillstand der nötigen Reformen gekommen ist.