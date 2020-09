machdichSCHLAU

Nach langer Zeit des Wartens gibt es im Haus des Meeres endlich wieder Babys der gepunkteten Wurzelmundquallen. Die wenige Millimeter großen Quallen treiben in einem mit Planktonkrebssuppe gefüllten „Waschmaschinentrommel-Aquarium“ im Kreis und können dabei rund um die Uhr essen und auf diese Art ihr Körpergewicht in den ersten Lebensmonaten vertausendfachen – und unsere Besucher können sie dabei beobachten, ein wirklich interessanter Einblick in die frühe Lebensphase einer Qualle, der man in freier Natur eher ausweichen würde.