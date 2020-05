machdichSCHLAU

Das Eisenhuthaus in Poysdorf ist ein kleines, aber feines Hotel im Herzen der Stadt mit angeschlossener Bäckerei in einem revitalisierten Haus. Es verfiel nach dem Tod der ehemailgen Eigentümerin in eine Ruine, doch dann fand sich ein engargierter Poysdorfer, erwarb das desolate Gebäude und legte den Kern des alten, aber historischen Hauses frei. Er ergänzte an der einen Straßenseite durch einen architektonisch interessanten Neubau das revitalisierte Gemäuer und eröffnete vor 3 Jahren eine schicke Bäckerei und ein kleines aber feines Hotel. Mit Klick aufs Foto erfährt man mehr zur Geschichte und dem Umbau!