machdichSCHLAU

Die Glockengießerwerkstatt aus der Zeit um 1385 ist im Originalzustand erhalten. Das beachtenswerteste in diesem alten, auch architektonisch sehr interessanten Handwerkerhaus, ist die im Originalzustand erhaltene Glockengießerwerkstatt. Im Erdgeschoss befindet sich des Weiteren eine original eingerichtete Backstube, wie sie bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in Braunauer Bäckereien in Gebrauch war.