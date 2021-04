machdichSCHLAU

Der Berggasthof oberhalb Berchtesgadens wurde von 1937 bis 1938 von der NSDAP als Repräsentationsgebäude erbaut und sollte Hitler erfreuen. Es steht knapp unterhalb des Kehlsteingipfels in 1834 Meter Höhe und wird heute an schönen Tagen so stark besucht, dass es schon mal 2 Stunden Wartezeit kostet, ehe man es mit dem Bus und dann mit einem Lift erreichen kann. Individuell darf man nur hinauf gehen, was allerdings Stunden dauert und Kondition erfordert.