machdichSCHLAU

In der packenden Geschichte über die Geheim- beziehungen des Vatikans zur faschistischen Führung wird deutlich, dass sich Mussolini und Papst Pius XI. zwar hassten, sich aus Gründen des Machterhalts aber dennoch stützten. In seiner Arbeit kommt David Kertzer, Professor für Soziologie, Anthropologie und italienische Studien an der Brown Universität in den USA, in den Archiven dem unheilvollen Pakt zwischen den bleiden auf die Spur.