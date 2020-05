Wandern im Anninger-Gebiet ist seit jeher ein Freizeitvergnügen der Wiener. Ebenso das Reiten und Erlernen der Hohen Schule. Hohe Schule bezeichnet in der klassischen Reitkunst die Pferdedressur. Aber auch gemütliches Ausreiten in den südlichen Wienerwald bietet der Reitstall der Höldrichsmühle, dem Leitbetrieb der Region, an. Infos erhalten Sie mit Klick aufs Foto!