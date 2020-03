Die Züricher Stadtregierung will eine Wohnbaupolitik machen, wie es in Wien von der SPÖ geplant wird. In Zürich wurde verabsäumt leistbaren Wohnraum zu schaffen, es gibt keinen kommunalen Wohnbau. Das soll jetzt in Angriff genommen werden, da die Bevölkerungsstruktur der beiden Städte ganz ähnlich ist!