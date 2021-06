machdichSCHLAU

Leider nicht mehr wurde Wien zur lebenswertesten Stadt gewählt, wo man also am sichersten, saubersten und günstigsten lebt. Nicht jeder wird das wohl so sehen, aber das Ranking zeigt eben den Abstieg auf Platz 12. Wobei man doch fragen könnte warum man auf notwendige Untersuchungen Wochen oder Monate warten muss. Warum fahren die Öffis mit so großen Abständen, dass es dann zu einem Gedränge in den Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen kommt? Mehr Gründe für den Abstieg?