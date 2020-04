Die namhaftesten Handwerker und Künstler, die im 18. Jh. in Graz für Kirche und Adelshäuser tätig waren, haben mit der Basilika von Stift Rein ein Gesamtkunstwerk hinterlassen. Nach umfassender Restaurierung erstrahlt es wieder im Glanz seiner Entstehungszeit. In einer Spezialführung erschließt, zeigt und erzählt ein Pater alles, was die Besucher hören wollen!