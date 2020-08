machdichSCHLAU

Die Autorin, Malkeh Jazmati, war eine gefeierte TV-Köchin in Syrien. Sie kochte mit Prominenten und plauderte mit ihnen über Politik und Kultur. Sie war aus der Heimat geflohen und lebt heute im Berliner Gemeinschaftshaus “Refugio” und betreibt den Cateringservice Levante Gourmet. In ihrem Kochbuch gibt sie ihre Kultur und Tradition von einer Generation an die nächste in Form von Rezepten weiter.