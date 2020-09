Die Straßenanlagen in Stralsund sind seit Jahrhunderten unverändert, also Häuser werden nur auf den mitteralterlichen Baugründen der Innenstadt errichtet bzw. restauriert. Somit ist der Straßenverlauf wie im Mittelalter. Nach und nach werden Bauten originalgetreu restauriert und so die Innenstadt wieder sehenswert gemacht, nachdem in DDR Zeiten die Innenstadt verfallen war.