Eine beachtenswerte Initiative der Pfarre Mechtern in Ehrenfeld in Köln hat Besucher zur Ausstellung von Werken des wenig bekannten Malers Peter Klak aus Heilbronn in die Kirche eingeladen. Kunst und Kirche ist seit jeher eine Partnerschaft! Klick aufs Foto für Kontaktdaten zur Kirche und dem Künstler! Oder: http://www.peter-klak.de