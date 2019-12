Am 25. Oktober 2017 wurde das das Weltmuseum Wien um 19 Uhr mit einer Show kuratirt von Andre Heller eröffnet. Das neue Museum im alten Haus am Heldenplatz bietet in neurestaurierten und arrangierten Sälen nur einen minimalen Bestand der umfangreichen Sammlung. In 14 Sälen sind derzeit 3127 Objekt und auch Fotos ausgestellt. So werden Verbindungen Österreichs zur weiten Welt gezeigt.