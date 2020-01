machdichSCHLAU

Ludwig van Beethoven kam erstmals als Komponist 1787 nach Wien um bei Mozart zu studieren. Ab 1792 lebte Beethoven permanent in Wien. Nun gibt es auch ein seinem Lebenswerk gewidmetes Museum in einem ehemaligen Wohnhaus des Wahlwieners in der Probusgasse 6 in Döbling. Dort verfasste Beethoven 1802 das “Heiligenstädter Testament”, in dem er über seine fortgeschrittene Taubheit berichtet. Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei, weitere Details für den Besucher findet man mit Klick aufs Foto!