machdichSCHLAU

Das Innenministerium will immer seine Wichtigkeit beweisen. Die konservativen Partein haben das Unbehagen der Bevölkerung mit Ausländern so genährt, dass mehr Geld für die Polizei ins Budget mußte. Das war vor 2 Jahren, zurück-schauend auf die Flüchtlingskrise. Jetzt haben wir die Covid-19 Krise überwunden, dennoch will das Inneministerium weiter “mitspielen” und die Polizei ausschicken. Schluß damit, wir wollen keinen Polizeistsaat!