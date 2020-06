machdichSCHLAU

Fleisch mit brauner Soße und Reis statt Lammkeule mit gerösteten Waldpilzen und Bratkartoffel. Kleines Bier bestellt, Großes auf der Rechnung, wollen Sie mehr über ungarische Gastlichkeit erfahren?Sonntag mittags an der Donau – Promenade in Szentendre; herrlicher Sonnenschein und gute Lage für das Promenade-Vendeglo /Gastwirtschaft-Tavern in der Futo utca 4 – Dunakorszo. Bestellt wird Brokkoli-Cremesuppe und Lammkeule mit geösteten Waldpilzen und Bratkartoffel. Nach halbstündiger Wartezeit bringt der Kellner die Suppe und die Hauptspiese zeitgleich und läuft schnell weg. Er serviert nämlich Fleisch (kaum vom Lamm), bedeckt mit brauner Soße und Reis. Die Reaktion einer weiteren Kellnerin läßt uns zahlen und gehen. Statt dem kleinen, steht ein großes Bier auf der Rechnung, vermeiden Sie diese “Ungarische Gastlichkeit”, welche sicher nicht mit der ausländerfeindlichen Haltung der Regierung zu tun hat.