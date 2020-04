machdichSCHLAU

Die dritte Generation des Kia Ceed kann vieles. Neben mehreren Siegen in Vergleichstests von in- und ausländischen Medien, technischem Upgrade mit umfangreichen Assistenzsystemen und der bewährten Kia-Qualität repräsentiert durch 7 Jahre Werksgarantie, kann der neue Ceed jetzt auch durch die Zeit reisen. Wer vor Monaten zugeschlagen hat und einen neuen Kia Ceed über Kia Finance least, zahlte erst ab Ostern die Raten. Denn Kia erlässt die ersten 7 Monatsraten. Dieses Angebot – 7 Monate Gratis-Leasing – ist limitiert auf 200 Fahrzeuge und kann ab sofort beim Kia Partner abgerufen werden. Schauen wir was Kia jetzt Im Frühling anbietet?