Die Kvarner Region ist schon zu Zeiten der Monarchie berühmt geworden für sein besonders im milden Winter gesundheitförderndes Klima. Ein Spaziergang täglich am zwölf Kilometer langen Lungomare kann die Lungekapazität verbessern durch eingenartige Spaltung der Meerwasserpartikel in der Luft. Es gab dazu Messungen auch im Sommer an Campingtouristen, welche drei Wochen dort urlaubten.