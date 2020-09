Anna Witts künstlerische Praxis ist performativ, partizipativ und politisch. In ihren Arbeiten reflektiert sie zwischenmenschliche Beziehungen. Ihr Werk ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, so und ähnlich ehrt der Jesuit Dr. Gustav Schörghofer die Preisträgerin. Bewerbungen für 2020 jetzt auf: https://www.otto-mauer-fonds.at