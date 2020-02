Viele klagen darüber, manche wissen gar nicht was es ist, alle brauchen mehr vom Unrechtsbewußtsein. Wer etwa in den Papierkorb unter den Postfächern seinen Müll reinschmeißt, zeigt mangelndes Unrechtsbewußtsein. Wer vor der Tür im Autobus steht und den Ausstieg blockiert zählt auch dazu. Ganz schlimm ist es, wenn in China an einem Sterbenden Dutzende vorbeigehen – ohne Reaktion!