machdichSCHLAU

Kanzler Sebastian, bekannt dafür schon früh am Morgen News aus der Regierungsarbeit bekanntzugeben, meint dass in Wien Arbeitslose, Ausländer, Arbeitsscheue nicht zur Arbeit gehen, während die Kinder immerhin zur Schule geschickt werden. Nun Herr Bundeskanzler, was haben Sie nach der Matura gearbeitet?

Wahlwerbung schon mit 20 Jahren neben dem Besuch der Universität, von Arbeit nichts bekannt. Aber dann bereits ab dem zarten Alter von 24 Kurzzeitgemeinderat in Wien, also voll berufstätig und schon bald, das nun seit fast 8 Jahren Regierungsmitmitglied, wie viele sagen ein 80 Stunden-Job. ( Allerdings für 11 000 Euro monatlich )