machdichSCHLAU

Die dritte Generation des Kia Ceed ist in drei Varianten auf dem Markt – der Mitte 2018 gestarteten Schrägheckversion folgten im September der Kombi Ceed Sportswagon und zuletzt der ProCeed, das neue Topmodell der Familie. Und alle drei Neulinge sind jetzt mit dem iF Award ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung Industrie Forum Design ist ein Preis für Leistungen im Bereich Design.Doch damit nicht genug: Dieser Dreifach-Triumph bei dem weltweit renommierten Designwettbewerb war nach 2017 und 2018 bereits der dritte Kia-„Hattrick“ in Folge. Damit untermauert der koreanische Hersteller seinen Ruf als Marke mit Topdesign.